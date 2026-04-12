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宇树H1跑出10米/秒直逼保特 国产人形机械人刷新世界纪录｜有片 

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更新时间：15:09 2026-04-12 HKT
发布时间：15:09 2026-04-12 HKT

内地机械人研发再创高峰。总部位于杭州的宇树科技（Unitree）于4月11日晚间公布，旗下H1通用人形机械人再度刷新全球人形机械人奔跑速度纪录，其峰值速度高达每秒10米，已十分接近「飞人」保特（Usain Bolt）的巅峰速度。消息公布后，「宇树机械人百米冲刺10米每秒」的词条于翌日（12日）迅速登上微博热搜，引发广泛关注。

速度接近人类极限

根据宇树科技发布的测试影片，H1机械人在测试中录得每秒10米的实测峰值速度。这一纪录已逼近牙买加传奇短跑运动员保特所保持的9.58秒百米纪录（换算约为每秒10.44米），展示了其卓越的运动潜能。

相关新闻：宇树科技：机械人有望1小时跑完半马

创办人王兴兴预言成真

事实上，宇树科技创办人王兴兴早于今年3月在亚布力论坛上便作出预言，称及至今年年中，全球特别是中国的人形机械人将能跑得比人更快，百米冲刺速度可跑入10秒以内，「比保特更快一些」。他当时强调：「运动能力是所有机械人真正能够执行任务的先决必要条件。」 此次测试成果，无疑印证了其前瞻判断。

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据官方资料，宇树H1机械人身高1.8米，常规移动速度为每秒3.3米，但其潜在运动性能可达每秒5米以上。为达致本次测试的极限速度，研发团队对H1进行了「适赛化改造」，移除了其头部与手部以减轻重量及风阻。宇树科技形容，腿长0.8米、体重约62公斤的H1，是「用普通人的体质，跑出了世界冠军的速度」。

在技术突破的同时，宇树科技亦在资本市场上迈出重要一步。上海证券交易所已于今年3月20日受理该公司的科创板IPO申请。据《证券时报》估算，若以10%的公开募股比例及42.02亿元的拟募资金额计算，公司初始发行市值至少达到420亿元人民币。发行后，创办人王兴兴的持股比例约为30%，其身家有望跻身百亿级。
 

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