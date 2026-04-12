广东美宜佳被搜出306万支假烟 专卖局立案查处566宗
更新时间：12:42 2026-04-12 HKT
发布时间：12:42 2026-04-12 HKT
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「中国便利店之王」美宜佳，遭「2026广东315晚会」踢爆多间门店卖假烟后，广东省烟草专卖局及其他部门，截至3月31日，在美宜佳查出306万支假烟，立案查处566宗。
4月9日，美宜佳通报，指对排查中发现存在重大涉烟经营异常、且不符合继续合作条件的门店，公司已与相关加盟商解除合作关系606户，其中广东已完成退出处理469家。
此外，广东各级烟草专卖部门联合相关部门，自3月14日以来，共排查门店31219户、立案查处涉烟违法行为1745宗。对辖区内多个连锁品牌相关负责人开展约谈、监督问效等61次，对多次出现门店涉烟违法违规等。
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