采煤致山体开裂 贵州山村逾400村民陷险境

因长年采煤导致村后山体严重开裂，贵州六盘水坡脚村408名村民身陷险境。尽管当地自然资源局表态称，应先由政府安置避险，但镇村两级政府未将转移安置措施落实。如今雨季将至，事态危机加剧。

贵州有山体因采煤开裂，有山村逾400村民受影响，房屋开裂变危机。大象新闻

贵州有山体因采煤开裂，有山村逾400村民受影响，房屋开裂变危机。极目新闻

贵州有山体因采煤开裂，有山村逾400村民受影响，房屋开裂变危机。极目新闻

内媒「大象新闻」昨日报道，坡脚村村后一座800米高的山，近年来因长期采煤已成「空壳」。山体纵横多道裂缝，最宽达四五米，大车可陷入，深部不见底，夜间不时传出岩石断裂声，若遇强降雨极易大面积崩塌。当地村屋也普遍出现地面沉降、墙体开裂，最宽裂缝可伸入手掌。

当地法院鉴定认定，村民房屋受损与煤矿开采存在直接因果关系。14户村民诉讼胜诉后，共获赔约45万元（人民币，下同），但扣除鉴定、律师费后，每户实得不足万元，赔偿远不够修缮房屋。当地政府曾于春节前组织紧急撤离，向村民发放为期1个月的临时安置补贴，但上月补贴到期后，村民还是因无处可去陆续返家。

村民多次向镇政府、村委会申请宅基地与安置，却遭部门间相互推诿。水城区自然资源局信访办工作人员答复称，应先避让，由政府出面安置群众，确保安全。但镇村干部却以「须上会研究」为由拒绝落实，甚至叫村民「再去起诉」。