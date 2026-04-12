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封禁AI写手公众号 微信整治「非真人创作」

即时中国
更新时间：09:50 2026-04-12 HKT
发布时间：09:50 2026-04-12 HKT

内地多个内容平台相继收紧对AI生成内容的管控，微信近日明确规定，不得使用AI、脚本或其他自动化工具替代真人进行内容创作。一对深圳90后夫妻此前靠AI写作年入200万元（人民币，下同），相关帐号本月已遭平台封禁。

夫妇AI写作年入200万被封禁

曾号称用AI写作年赚200万的深圳年轻夫妻六六和七哥，本月微信公众号「爆了么AI」和小程式被平台封禁，帐号页面显示「该帐号存在非真人自动化创作行为，已被停止使用」。近期亦有一些公众号文章因类似原因遭批量删除。

微信官方周四回应称，平台允许创作者合理使用工具提升效率，但禁止完全以自动化程式取代真人生产内容。根据规则，公众号与服务号不得利用AI、脚本等自动化方式从事创作、发布，亦不得推广相关教程及服务，违规帐号将被依规处置。

事实上，内地多个内容平台早已加强治理AI生成内容。今日头条去年累计处理低质AI生成内容逾260万条；抖音上月亦透露，今年以来已针对AI生成的色情低俗内容，处置违规内容42000条。

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