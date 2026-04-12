郎朗师妹︱纽约7岁华裔女童获顶级音乐学院取录 破102年校史纪录
更新时间：09:22 2026-04-12 HKT
发布时间：09:22 2026-04-12 HKT
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美国纽约7岁华裔钢琴神童李若仪(Olivia Li)，获费城柯蒂斯音乐学院(Curtis Institute of Music)取录，并得到全额奖学金，打破102年校史纪录，成为该校年纪最小学生。
4岁学琴日练最少4小时
综合外媒报道，李若仪4岁学琴，天赋之外，又持续刻苦练习，周间三到四小时，周末五到七小时，3年已达职业水准，能够驾驭萧邦27首练习曲中最难的《三度练习曲》。
李若仪母亲张女士透露，女儿每周末上完课，家里的平板电脑就成了她的「复盘室」。她会主动要求看回课堂录影，一遍遍观察老师的指法、触键和声音处理。这种极高的内驱力，让她在七岁时就拥有了职业钢琴家的严谨。
李若仪神乎奇技的钢琴技巧，令她赢得多个国际奖项，及获得美国四大音乐学院之一的费城柯蒂斯音乐学院取录，成为该校逾百年来最细学生。著名钢琴家郎朗及王羽佳都出自这家音乐学院。
音乐之外，李若仪学业同样出色，数学和英语水平均领先同龄人一到两个年级。
今年8月，李若仪便会到费城就读柯蒂斯音乐学院学习，开展她新的音乐人生。
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