项飙热︱人类学家带动「内卷」成时代关键字 粤港高校生跨境追星

出身内地的德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长项飙，近日先后于港大和中大开办讲座，场场人潮涌动、一票难求。在香港，或许只有学术界较熟悉项飙，但在内地，他首创「附近」、「悬浮」等词直切年轻人生存困境，更带动「内卷」成为时代关键字，早已成为家喻户晓的重量级学者。《星岛》记者直击中大场对谈，开讲前一小时，场馆外已排起蜿蜒长龙，逾六百名观众慕名前来，以内地生为主，不少人专程跨境而来。项飙强调，让个体的日常和真实需求成为「共同关切」，也让学术研究更贴近现实，跟年轻人多讲真话。

▍中国组记者梁伊琪 ▍

人类学家项飙四月初在广州与香港开办巡回演讲，香港中文大学是此行最后一站。本次活动由香港中文大学文化及宗教研究系主办，项飙与系主任彭丽君以「大学与公众：坚守我们的共同关切」为题展开对谈，聚集社会剧烈转变背景下，大学与教育的角色、公众需求、人工智能冲击、留下与价值等议题。

北大毕业留学牛津

本周四讲座当天，项飙身穿黑色西装，朝台下观众挥手致意时笑容灿烂，亲和力十足。他生于1972年，浙江温州人，先后毕业于北京大学与英国牛津大学，曾担任牛津大学社会人类学教授，著有《跨越边界的社区》《把自己作为方法》等书。

在香港，项飙的影响力集中于学术界；但在内地，他是知名度极高的学者。疫情期间，他参与播放量达5亿的内地文化节目《十三邀》，提出「附近的消失」，直指年轻人在数字化、原子化社会中，失去对邻里、社区等「附近」真实关系的感知，普遍感到人际疏离，生活空洞；而「悬浮」则形容当代人像蜂鸟，不停振翅却无处落脚，缺乏社会归属感，引发广泛共鸣。

他更让「内卷」从专业的人类学术语，一跃成为全民通用的时代关键词。

他曾形容「内卷」是一种「不允许失败和退出的竞争」，精准戳中很多内地年轻人陷入教育和职场激烈竞争的困境，也为他们对于阶层流动、资源争夺的焦虑提供了表达出口。「内卷」在2021年入选中国十大热词，如今不仅渗透日常对话，更频现于官方文件。

以「共同关切」展开论述

在中文大学的分享中，项飙以他近年研究重点「共同关切」（common concerns）展开论述。他认为：「现在的年轻人受教育程度远超前辈，他们渴望听到更真实、贴近生活的回应，而非学者高高在上的说教。」因此，当下更需要能触及真实感受、生活经历的概念工具，而「共同关切」的核心，正是让「社会研究回应公众需求」。

项飙表示，个体的需求虽带有私人与特殊性，但却具备汇聚成公共需求的潜力，值得被重视。「『共同关切』的『共同』，并非指所有人拥有完全相同的关切，而是看见个体需要如何重叠、彼此交织，汇聚成具有公共属性的需求，并在公共领域获得承认与探讨。透过此过程，每个人也对自身的困惑与关切产生新理解。」项飙说。