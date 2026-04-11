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云南女生为教师起侮辱性绰号 遭掌掴致耳损伤

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更新时间：22:55 2026-04-11 HKT
发布时间：22:55 2026-04-11 HKT

云南昭通市镇雄县一所私立学校日前发生一宗教师体罚事件。一名六年级女生因给予老师侮辱性绰号，遭该名老师连续掌掴四巴，导致耳部损伤。事件经传媒报道后引起广泛关注，当地相关部门迅速介入，涉事师生最终互相道歉，并达成和解。

不忿被称「非洲大母X」

据《极目新闻》报道，事发于7日晚，就读于当地「蓄菁学校」的王姓女同学，因私下为一名女教师起了带有侮辱性的绰号「非洲大母X」，被该名老师得知。

当事学生门诊病历。
当事学生门诊病历。

涉事女生忆述，老师当时「一边捏我的脸，一边扇我耳光，扇了四耳光，当时鼻血一下就涌出来了，眼前发黑」。家长其后提供的医院诊断证明书显示，该名女生被诊断出耳损伤及右耳耳鸣。

报道引述校方起初的回应指，事件源于学生所起的绰号带有侮辱成分，刺激了老师的情绪，承认老师教育学生时「下手重了一点」。

官方介入调解 师生互相致歉

事件曝光后，镇雄县相关部门高度重视，并介入调查及调解。涉事女生的父亲周四（11日）向传媒表示，事件已得到妥善解决。

他透露，在官方人员的调解下，涉事老师与女儿已互相道歉。他称：「我女儿给老师起外号肯定有错在先，我教育了她，让她先向老师道歉，老师也给我女儿道了歉，说行为过激了。」

据悉，涉事老师愿意支付一笔补偿金，当中包括家长因处理此事而造成的误工费，以及给予学生的补偿。

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