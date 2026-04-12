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最坚强母亲｜81岁「无肢慈母」王玉氏 抚养3孩长大成人感动全网

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更新时间：08:00 2026-04-12 HKT
发布时间：08:00 2026-04-12 HKT

在甘肃省白银市的黄土高原上，一位名叫王玉氏的八旬老妇，以其不凡的生命历程，谱写了一曲母爱的动人赞歌。她天生四肢不全，无手无脚，却凭借超乎常人的意志与坚韧，独力抚养三名子女长大成人，其事迹感动万千网民，被誉为「最坚强的母亲」。

天生无肢凭乐天笑对逆境

据其子张立虎忆述，母亲王玉氏于1945年出生，其先天残疾令家人一度陷入绝望。因无手无脚，她被家人唤作「没腿儿」，这个名字跟随了她整整27年。尽管命途多舛，王玉氏却展现出惊人的乐天性格，以笑声面对周遭的奇异目光。

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直至27岁嫁予同村一名贫困男子，她在进行户籍登记时，才由工作人员取名「王玉氏」，正式拥有了自己的名字。婚后，丈夫为赚钱养家需终日劳动，照顾三名年幼子女及操持所有家务的重担，便完全落于这位无肢母亲的肩上。

靠嘴缝衣服 母爱超越体格极限

没有双手，她便用身体的挪动与被褥的辅助，侧身为孩子哺乳；没有双腿，她则依靠臂膀的力量在凳子间移动，处理家头细务。张立虎形容：「别看我母亲腿脚都不方便，但干活非常麻利，洗衣服、做饭、缝补衣物……做家务样样精通。」

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最令人动容的，莫过于她为家人缝补衣裳的情景。她需用两边胳膊肘夹住比常人更粗长的缝衣针，再用嘴巴含着线头费力穿引。每缝一针，针尾便会深陷其臂肘的皮肉之中；每补好一件衣物，嘴上亦会磨出水泡。日复一日，其双肘早已布满密麻的针眼与厚茧。

纵然生活刻苦，王玉氏却从无怨言，忆起往昔，仅淡淡地表示老公要去农业社赚钱，日子过得真的很辛苦。但至少也把孩子们养活着了，也没挨饿。

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儿女反哺「妈在家就在」

数十载含辛茹苦，王玉氏的三名子女现已长大成人。其丈夫已于十多年前离世，现年81岁的她，由小儿子张立虎及儿媳悉心照料，女儿及大儿子亦常伴左右。张立虎表示：「母亲拉扯大了我们姐弟三人，她的这种精神值得我们每个人学习。陪伴老人是最幸福的，妈在家就在。」

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