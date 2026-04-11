120W充电器？︱用家见功率仅22.5W超失望 商家：产品型号名称

电子产品需要充电，不少用家希望买到高效充电器，但往往买后充电速度却不似预期。近期，有网民发布影片称，他购买的「120W」充电器充电慢，怀疑功率虚标。上网查询后他发现，此前媒体曾报道「120W」可能只是一个商标，并非实际功率。



4月10日，极目新闻发现，多款120W手机充电器正在热销，商品名和宣传图显示「120W超级闪充」「充电功率能达到120W Max金标闪充，30分钟99%」「官方正品120快充电器适用某手机」等宣传字句，甚至充电器上也印著120W，普遍售价不超过50元。向商家询问真实功率时，对方承认实际输出功率只有22.5瓦、30瓦，有商家甚至解释说120W为输入功率、产品型号，只是一个名称。



其中一名商家卖标注120W、90W、67W的三款充电器，并表示价格不同，但实际充电功率是一样的，都是22.5瓦。对方称，宣传的数值为产品型号，不是商标，也不是指功率。



多名商家涉嫌混淆概念误导消费者，被追问下才承认货不对辨，涉事电商平台客服回应称，消费者可以在线举报，会有专人进行核实。

