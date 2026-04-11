AI扮声｜《哪吒2》配音员声音被盗　致工作被取消

人工智能（AI）技术发展一日千里，其应用于声音生成的「AI仿声」却引发严重侵权问题。近日，多位内地知名配音员及机构相继发表声明，严厉谴责未经授权盗用其声音作AI生成的侵权行为，并呼吁业界及公众共同抵制。有配音演员直言，AI盗声已直接冲击其生计，惟追责之路却因取证、执法及法律漏洞等问题而困难重重。

配音业界集体声讨

据九派新闻报道，自今年3月起，包括著名配音演员季冠霖、「边江工作室」及「729声工场」在内的多个业内代表，集体发布维权声明，明确提出「三禁」原则：严禁任何未经授权的声音采集与AI生成；坚决抵制以营利为目的的声音滥用；并要求相关平台下架所有侵权内容及追究侵权方法律责任。

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侵权猖獗 起诉困难重重

报道指，在电影《哪吒2》中声演「太乙真人」的配音演员张珈铭，是此次侵权风波的其中一名受害者。他表示，自去年底起发现其声音，特别是「太乙真人」的声线，被大量盗用作AI生成内容，「仅一天统计，侵权案例就超过700宗。」

侵权行为已直接影响其收入。张珈铭透露：「已经有合作伙伴明确表示，既然有大量与我相似甚至免费的AI声音，故选择不再与我合作，有三个商业合约就是这样被取消的。」

为寻求公义，张珈铭聘请律师并动用公司人力搜证，耗时1个月，准备对一个侵权帐号提出起诉。然而，在即将提交法院之际，律师告知该帐号的实际使用人仅为一名13岁的未成年人，令他陷入两难。「我根本没办法去起诉一个孩子，可前期成本已经全部投入进去了。」他坦言，至今为止，其所有维权尝试均无一成功起诉，面对的侵权者不少是法律意识淡薄的未成年人，或仅为赚取流量谋生的人。

他补充，即使胜诉，赔偿金额不大，加上对方可能以无力支付为由，导致法院判决亦难以执行，维权成本与侵权代价完全不对等。

平台惩处力度有限

另一位配音演员小木亦深受其害。小木发现侵权者手法极为狡猾，常将多位配音员的声音「黏合」在同一角色上，令人难以完全辨识。更有甚者，利用平台漏洞「打游击」，一旦被举报便下架内容，转眼间「换一个马甲再次重生」，而平台方的惩戒措施往往聊胜于无。

小木指出，有短片平台甚至利用这些盗版AI声音向用户收费，变相是「用了我们的声音赚钱，却没经过任何一个人同意。」

行业生态受冲击恐无人入行

资深配音演员张小麦则对行业前景表达忧虑。他指出，AI技术已严重挤压配音演员的生存空间，令许多从业员接单量骤减，部分同行甚至被迫转行，从事外卖、房地产中介等工作。

他认为，AI生成的声音始终缺乏灵魂，「我们现在唯一没被取代的，就是声音里还有活人气、呼吸感，还有一些烟火味儿。」然而，对追求低成本的制作方而言，AI的模仿能力已然足够。这导致新人难以与AI「复制品」竞争，学习成本高而前景不明，令行业面临青黄不接的危机。

法律保障尚待完善

多名法律专家表示，AI仿声侵权在现实中面临取证难、鉴定难及相关法例不完善等多重监管困境。中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领认为，在监管政策出台前，行业自律及平台规则至关重要，建议平台应主动禁止用户未经授权使用他人声音。

专家建议，长远而言，需建立统一的AI声音水印技术标准，并鼓励配音演员将其具商业价值的声音及声纹进行单独备案，以便日后追责。随著相关制度逐步完善，对配音员声音的有效保护机制方能真正建立。

