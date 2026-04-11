18禁︱水货客带244本日本淫秽漫画入境 塞满两大箧被截
更新时间：14:25 2026-04-11 HKT
发布时间：14:23 2026-04-11 HKT
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北京市检四分院周五（10日）通报一宗走私淫秽物品案宣判消息，有人从日本走私244本淫秽书刊入境，被法院以走私淫秽物品罪判监1年半，缓刑二年，并罚款1万元（人民币，下同）。
通报指，2024年9月，40多岁的汪某由日本东京飞往北京大兴国际机场，选择「无申报」通道通关，惟关员截查，发现其两个大行李箱中全部装著大量封面标注「十八禁」、内容露骨的漫画书籍。经清点与专业鉴定，涉案书刊中244本被认定为淫秽物品。
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走私淫秽书刊100本以上属刑事罪
汪某在日本某公司工作，同时也是一名活跃于网络的「跨境代购」，长期在闲鱼平台发布广告，宣称可代购日本限定漫画、玩具、徽章等，以赚取代购费。客户下单后，汪某会在回国时将相关物品带回。
相关司法解释，走私淫秽书刊100册以上即达到刑事立案追诉标准，数量越高，量刑越重。庭审中，汪某自愿认罪悔罪，称其误以为该行为仅会被处以罚款或没收货物。法院综合各因素，作出相应判决。
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