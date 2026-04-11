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湖南长街现2米高「奠」灯笼 网民：全县放假三天陪著哭

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更新时间：12:59 2026-04-11 HKT
发布时间：12:59 2026-04-11 HKT

近日，有网民于社交媒体发布影片，显示湖南省衡阳市祁东县某路段的绿化带旁，竟被密集地插上一整排用于白事的支架灯笼，引发公众关注。

根据网上流传的影像资料，该批灯笼约有两米多高，主体呈白色，并印有显著的「奠」字，下方更悬挂著长长的白色条幅。影片拍摄者驾车沿该路段行驶了超过一百米，沿途均可见到此类丧事装置，排列整齐，形成一条长长的「灯笼阵」，场面颇为奇特。

经媒体核实，影片拍摄地点确为湖南省祁东县境内。记者于4月10日致电祁东县民政局查询此事，相关工作人员回应称，当局已留意到网络上的相关舆情，并已即时组织人员就事件展开排查。

记者核实到拍摄地位于湖南省衡阳市祁东县，4月10日，记者致电祁东县民政局，工作人员回应称，已关注到此事，正组织人员排查。目前县城范围内尚未发现该装置，工作人员正对周边农村区域继续开展排查。

网民意见：

李司_De：要不要全县放假三天陪著哭啊
风的故事在哪里：荒唐
我从不妥协、：前有埋奔驰，后有挂白灯
暮色四合sally：好恐怖
芥末圈圈jm：估计是哪个村霸

 

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