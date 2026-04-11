Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中风老翁床下底藏200个「金币」 老婆知真相即嬲爆？

即时中国
更新时间：12:20 2026-04-11 HKT
发布时间：12:20 2026-04-11 HKT

不少人买金为保值，如遇突发事就变成「救命钱」。近日，河南的李大叔脑中风，目前话都说不清楚了，生活不能自理，要靠老伴照顾。早前妻子意外在床下发现200多个金币，但妻子却未没有一丝高兴。

内地「极目新闻」报道，妻子当日在床下发现有各类金币、纪念币、邮票等200多件，很多写著限量版黄金金币，有的金币重达1公斤。

花逾9万买纪念币

报道指，其中一个金币标注「Au.999」（千足金的意思），同时还印有「18mg」字样。惟金币含金量仅有0.018克。李大叔妻子表示，该金币售价就近万元（人民币‧下同）。

李大叔妻子撬开部分显示纯金的金币，发现金币质地很硬，剪开表皮能看到里面是白色物体，金币都不是真的。目前沟通能力有限的李大叔曾向妻子表示，这些「金币」能卖大钱。

妻子查看李大叔购物记录发现，他在网上有100多个的购物记录，共花了9万多元救命钱购买纪念币目前，李大叔妻子已经跟平台提交退货申请，平台客服表示非常同情，称收到订单数据后会尽快处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
6小时前
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
4小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
23小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
东张西望丨直击港妇街头战内地出轨夫大打出手 老公不满妻拒行房：你唔睬我，我紧系去揾啦
东张西望丨直击港妇街头战内地出轨夫大打出手 老公不满妻拒行房：你唔睬我，我紧系去揾啦
影视圈
15小时前
高中阿Sir搞副业卖湿厕纸 年赚近3000万 与学生分享创业心得 成最强商业教材
高中阿Sir搞副业卖湿厕纸 年赚近3000万 与学生分享创业心得 成最强商业教材
商业创科
6小时前
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 曾轰旧爱何守信花心烂滚
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 曾轰旧爱何守信花心烂滚
影视圈
3小时前
黎志伟摄
青马大桥车祸1死3伤 货车猛撼爆胎宝马 司机涉危驾被捕  
突发
3小时前
白石角夫妇豪掷140万 打造1200呎无敌海景屋 豪宅三房变一房 独享奢华总统套房
白石角夫妇豪掷140万 打造1200呎无敌海景屋 豪宅三房变一房 独享奢华总统套房
家居装修
6小时前