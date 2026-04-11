中风老翁床下底藏200个「金币」 老婆知真相即嬲爆？

不少人买金为保值，如遇突发事就变成「救命钱」。近日，河南的李大叔脑中风，目前话都说不清楚了，生活不能自理，要靠老伴照顾。早前妻子意外在床下发现200多个金币，但妻子却未没有一丝高兴。



内地「极目新闻」报道，妻子当日在床下发现有各类金币、纪念币、邮票等200多件，很多写著限量版黄金金币，有的金币重达1公斤。

花逾9万买纪念币

报道指，其中一个金币标注「Au.999」（千足金的意思），同时还印有「18mg」字样。惟金币含金量仅有0.018克。李大叔妻子表示，该金币售价就近万元（人民币‧下同）。



李大叔妻子撬开部分显示纯金的金币，发现金币质地很硬，剪开表皮能看到里面是白色物体，金币都不是真的。目前沟通能力有限的李大叔曾向妻子表示，这些「金币」能卖大钱。



妻子查看李大叔购物记录发现，他在网上有100多个的购物记录，共花了9万多元救命钱购买纪念币目前，李大叔妻子已经跟平台提交退货申请，平台客服表示非常同情，称收到订单数据后会尽快处理。