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深圳无知男为增雄风DIY注射硅胶 「萝卜」下体溃烂发臭求医

即时中国
更新时间：11:23 2026-04-11 HKT
发布时间：11:23 2026-04-11 HKT

男生经常误信有「雄风」才有自信，有时甚至做出无知的行为。近日，内地《南方都市报》报道深圳一宗骇人医疗事件，一名男子为增大下体，竟从网上购买非医用硅胶硅胶，然后自行注射。最终至下体发炎、流脓，疼痛难忍下求医。

宝安区松岗人民医院男科与性医学专科学科带头人杨槐教授，病人小余（化名）入院之初，生殖器及周边皮肤溃烂、流脓、发臭，已经发生感染，脓肿的生殖器当时根本无法判断性功能还是否正常。

医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
医生从小余下体抽出177克异物。《南方都市报》
过去有男性为增雄风，不惜做出伤害自己的行为。iStock
过去有男性为增雄风，不惜做出伤害自己的行为。iStock

抽出177克异物

杨槐教授团队替小余抽出脓液和清除溃烂坏死组织，从阴茎阴囊皮下取出177克硅胶异物。医生指，由于小余下体感染严重，部分硅胶导致皮肤缺血坏死，整个器官溃烂严重；加上其盲目地注射，伤及阴茎血管和神经，医生指其勃起功能严重下降。

幸好小余注射的部位未伤及到海绵体，经观察，其生殖器功能在逐步恢复，后续还需进一步进行修复和治疗。

幸未伤及海棉体

相关数据显示，国内成年男性勃起后长度在9厘至16厘米为正常范围。充分勃起时平均长度约为12.42厘米，平均周长约为10.75厘米， 自然疲软时平均长度约为7.42厘米，平均周长约为8.54厘米。

杨槐教授说，无论是哪种情况，男性都应寻求专业诊断和治疗，绝不可自行诊治。

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