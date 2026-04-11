色情水疗会？︱痴心男月帮衬10次遭女技师拒爱 乱报警屈存特殊服务

遇违法事挺身举报固然是好事，但浙江杭州一名因求爱不遂的男子，竟故乱报警，谎报当地一间浴场（又称水疗会）向客人提供色情服务。事后，涉案男子最终被行政处罚。

该名男子林某当日致电公安，向警员指自己到浴场洗澡时发现有人违提供不当服务。公安即时到现场调查，却未有任何发现，之后林某「信誓旦旦」是有店员要他接受特殊服务。

后来浴场负责人表示，浴场几名女技师均表示，林某确实曾到过，但均未曾跟报警人说过话，甚至连衣服也未有脱，澡都未有洗。

警员后来带林某到现场指认，才发现林某近期在追求浴场一名女技师，甚至一个月内来浴场消费10次，但女技师拒绝了他，甚至将林某拉黑。

为了发泄不满，林某决定报警，谎称浴场向客人提供色情服务。目前，林某因虚构事实扰乱公共秩序已被钱塘警方行政处罚。