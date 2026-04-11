内地加快普及AI教育 纳入教师资格试

内地教育部昨日正式发布「人工智能（AI）+教育」行动计划，明确将加快普及中小学生AI教育，开足开好AI课程，推动AI教育融入课后服务及研学实践等环节。同时推动AI成为高校公共基础课，并将AI纳入教师资格考试和认证内容。

根据计划，未来教师不仅需掌握基础AI工具，还将接受分层分类培训，并通过智能化测评系统评估其应用能力。师范生培养也将同步改革，AI课程将嵌入培养方案，确保新教师具备智能时代所需的教学技能。

在基础教育阶段，各地须开齐开足AI课程。教育部将指导研究各学段课程指南，明确教学目标与课时要求，同时鼓励跨学科教学，把AI融入课后服务、研学实践等场景，提升学生数字素养。

高等教育方面，AI将作为公共基础课面向全体大学生开设，按专业分类编写教材。高校还将增设AI交叉课程，调整传统专业设置，重点布局适应智能产业升级的新学科，加快培养复合型人才。