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深圳梧桐山｜女子闯非开放区失足 多部门联合救援

即时中国
更新时间：21:10 2026-04-10 HKT
发布时间：21:07 2026-04-10 HKT

深圳梧桐山早前发生行山意外。一名女子在被喻为「燕子崖」的险峻野径徒步时，不慎滑坠受伤被困。当地公安、消防、医疗及民间救援队等多个部门接报后展开联合救援，最终成功将伤者护送下山，送院治理。

地势险要救援受阻

事发于3月28日，该名27岁女子在梧桐山非开放区域「燕子崖」滑倒，导致身体多处受伤，活动受限。由于地势险要，救护车无法抵达，当局曾一度启动航空救援，惟因山上云雾浓密，加上林木茂盛，直升机无法执行任务。

女子闯深圳梧桐山非开放区失足，多部门联合救援。 深圳公益救援队
女子闯深圳梧桐山非开放区失足，多部门联合救援。 深圳公益救援队

救援人员需徒步登山前往搜救。消防员首先抵达现场，在急救医生遥距视像指导下为伤者进行初步评估及固定。其后，一支正在附近训练的公益救援队伍亦加入，合力以担架将伤者运离。经过多方近三小时的努力，伤者最终被成功移至山下，交由救护车送院。

女子闯深圳梧桐山非开放区失足，多部门联合救援。 深圳公益救援队
女子闯深圳梧桐山非开放区失足，多部门联合救援。 深圳公益救援队

当局吁勿行野路

据悉，「燕子崖」并非景区正规步道，以陡峭险峻闻名，部分路段需手脚并用攀爬，风险极高。官方数据显示，自3月下旬花期开始，梧桐山登山人流大增，相关救援个案亦随之上升。当局提醒市民，春季登山应选择官方正规路径，切勿涉足未开发的野路，并应结伴同行，如遇意外应立即报警，留在原地等待救援。

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