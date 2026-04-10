北京U10足球赛现「互射乌龙」闹剧 两队教练领队遭终身「禁足」｜有片

北京一场男子U10少年足球联赛，竟上演双方球员「互射乌龙」的荒唐闹剧，事件震惊内地体坛。北京市足球协会迅速介入，对涉事两队的教练及领队共四人，处以终身禁止从事足球活动的严厉处分。中国足球协会及北京市体育局已成立联合调查组，誓言以「零容忍」态度彻查。

下半场连入五个乌龙球

事发于上周六（4月4日）举行的第五届中国青少年足球联赛北京赛区赛事，由「东城体校16橙队」对阵「踢球者兰队」。据北京市足协通报，比赛下半场，「踢球者兰队」竟连续三次将球射入己方龙门，其后「东城体校」亦仿效，连续两次自入乌龙，过程中双方守门员均未作有效扑救。

相关新闻：足球「假赌黑」｜13球会被罚 陈戌源李铁等73人被终身禁「足」

根据网上流传的片段，疑为「东城体校」教练在对方射入两个乌龙球后，曾向裁判及比赛监督理论，惟对方仅表示赛后再作处理。该教练随即不满反问「那我们也可以这么做是吧？」，其后其队伍便开始射入乌龙球。

足协重罚两队

北京市足协纪律委员会批评，两队的消极比赛行为严重违背公平竞赛精神，造成恶劣社会影响。委员会决定，取消两队于本届赛事的比赛资格，并对双方的主教练及领队共四人，处以「终身禁足」处分，即永久禁止他们从事北京市任何与足球相关的活动。

中国足协及北京市体局于今日（10日）宣布成立联合调查组，将对赛事组委会、比赛监督、裁判及现场工作人员作进一步尽职调查，表明会以零容忍态度，依规依纪依法严肃追究责任。