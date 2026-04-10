中日航班大幅缩减 3月53条航线全数取消

最新数据显示，今年3月樱花旺季期间，中日两地航空交通不升反跌。根据航班数据服务商「航班管家」统计，共有53条中国大陆往返日本的航线全数取消，数量较2月进一步增加，反映两地航运持续萎缩。

整体取消率近五成 按月上升

报告指出，整个3月份，由中国大陆飞往日本的航班共取消2,691班，取消率高达49.6%，按月微升1.1个百分点。

相关新闻：中日49条航线取消100%航班 高市早苗：拟寻求与习近平直接对话

在众多航线中，以北京大兴国际机场往返大阪关西机场的航班削减最为严重，全月125个航班悉数取消，取消率达100%。北京大兴机场亦因此成为3月份赴日航班取消量最多的内地机场。