呃保险︱武汉狠父溺杀4岁女对尸扮急救 辩称精神异常图脱罪

湖北武汉2025年11月有4岁女童溺毙。警方调查后，发现死者父亲疑为骗保险，浸死亲女扮成意外遇溺，还曾对遗体实施急救以掩盖犯罪事实。疑犯被捕后辩称作案时精神异常，目前警方正对疑犯作精神鉴定。

案发前5个月为女买保险

上游新闻报道，死者小琳于2025年11月29日凌晨，在汉阳长江边溺毙。小琳母亲陈女士指，案发当晚有民警告知女儿死讯，并指丈夫姚某某有重大嫌疑。

丧女数月，陈女士始在律师处获知案件详情。警方发现，11月28日晚，疑犯姚某某瞒著家人带女儿乘车到180多公里外的长江边。29日凌晨1时许，小琳被父亲强按入水中，再抛入江中，不理孩子求救。

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姚某某之后刻意报警称女儿意外落水，民警抵达将小琳捞上岸后，姚某某又故意对遗体急救，试图掩盖犯罪事实。

警方认为事件有多处疑点，姚某某被讯问下供述杀人过程，自案发日起被以涉嫌故意杀人罪羁押。

陈女士指，姚某某曾称女童身体有恙、生活压力过重、夫妻感情不和等，成为犯案借口。

陈女士并不认同。她她表示孩子虽身体有恙，但无需专项治疗，仅是外表与正常小孩有差异，生前就读幼儿园大班。

陈女士出示的保单显示，2025年6月28日，姚某某花费60元为女儿购买意外险。

上游新闻记者多方交叉佐证，姚某某口供中亦承认存在杀女骗保的主观意图。

疑犯家属则指，姚某某犯案时精神异常。

报道指，警方正就案件开展精神鉴定，案件后续侦办工作持续推进。