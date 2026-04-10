常州万达广场女厕360°无遮挡 工作人员揭零私隐原因
更新时间：13:50 2026-04-10 HKT
发布时间：13:50 2026-04-10 HKT
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江苏有万达广场的女厕，居然完全没有间隔，女顾客要在「你眼望我眼」的情况下大小便。消息在网上引发热议，吸引许多女民众前往该个零私隐的商场洗手间探秘打卡。
员工：门口已贴装修告示
江苏常州有网民，3日前发帖，展示当地万达广场3楼女厕的奇葩设计。据其上传的照片显示，空间阔大的女厕，只有一个马桶，其余是十多个蹲厕。
洗手间完全没有正常间隔，一眼望穿，使用者如超过一人，便会看到对方蹲在厕上或马桶大小便，情况尴尬。
《潇湘晨报》10日报道，指涉事商场的工作人员指，该个女厕正在装修，门口已贴出暂停使用的告示，不明白顾客为何进入。该人员指，涉事女厕会在10日安装新间隔后，才开放使用。
网民则对这个无遮挡女厕热烈讨论，「保洁：梦中情厕，方便打扫」、「要是旁边的肠胃不好，会不会溅到自己」、「人家都没有装修好，非要假装看不见警示」、「这不怪人家商场，自己没看清楚标识」、「上学时都是这样，上大学时才有隔断还没有门」、「这不是回到二十年前了」。
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