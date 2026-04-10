深圳车公庙︱40米高「巨型枕头」盖地盘 创新概念成减噪新方案

近日到深圳车公庙的港人，或会看见当地出现一个「超大枕头」，据悉，「枕头」其实是泰然工业区城市更新项目工地的基坑气膜，凭借软萌外观和硬核环保功能成为网络热话。



深圳新闻网日前报道，近日，在福田区住房和建设局的推动下，车公庙泰然工业区城市更新项目正式投用华南地区最大单体气承式基坑气膜。

深圳车公庙出现40米高「巨型枕头」盖著正在施工的地盘。

深圳车公庙出现40米高「巨型枕头」盖著正在施工的地盘。

深圳车公庙出现40米高「巨型枕头」盖著正在施工的地盘。

深圳车公庙出现40米高「巨型枕头」盖著正在施工的地盘。

「白色巨罩」高40米、覆盖面积达12780平方米、内部封闭空间约78万立方米，成功解决城市核心区施工噪音大、扬尘管控难、天气影响显著等多重问题。

可抗14级台风

报道指，该项目气膜采用高强度PVDF膜材搭配全封闭结构，如同给基坑盖上一层「隔音防尘被」，实测降噪20％，膜外基本无明显施工噪音；全封闭结构可物理阻断粉尘外溢，搭配内部高杆雾桩、线性喷淋、雾炮机立体降尘系统，PM10浓度稳定维持在低位，实现扬尘零外溢；同时采用全回转全护筒工艺，进一步降低施工振动，将对地铁线路扰动降至最低。



针对深圳台风、暴雨频发的天气，气膜以热镀锌钢索网与膜材协同受力的设计，可抵御14级台风，膜体形变精准可控。项目亦配有9部一体式制冷设备和9部专用风机，持续送风控温，解决气膜「闷热」问题，让工人有舒适作业环境。