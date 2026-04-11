劲过MBTI？︱人格测试SBTI内地爆红登热搜第一 玩家欲证是否「贫穷者」

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）是最受欢迎的人格理论模型。而昨日（9日），内地网络出现一款玩梗（恶搞）版人格测试SBTI，即时在网民微信朋友圈广传，甚至登上热搜第一。

9日傍晚开始，由于突然的爆红，该网站因短时间内访问量激增，一度出现服务器崩溃，大量用户无法访问。



据了解，SBTI以MBTI为灵感框架，因其内容具有荒诞性与戏谑色彩引发高度讨论，其用于调侃现代年轻人的情绪状态和生活压力。不过有指测试本质是纯娱乐产物，与MBTI的科学性存在根本差异。



但「SBTI」是最近才突然爆火的，而且这个人格测试测出来的结果都是死者（DEAD）、尤物（SEXY）、FAKE（伪人）、贫穷者（POOR）、吗喽（MALOU）等等「爆梗」标签，十分符合当代年轻人的精神状态。

据了解，通过完成答题之后测出「尤物」、「吗喽」等抽象自嘲标签。该测试的界面也同样回应了MBTI，表示「MBTI已经过时，SBTI来了」 。有网友分享自己的「送钱者ATM-er」。送钱者的描述为：「恭喜您，您竟然测出了这个世界上最稀有的人格。



据测试结束后，「作者的话」 显示其初心指出，该测试最初只是为了劝诫一位爱喝酒的朋友戒酒，「由于作者的人格是愤世者，所以平等地攻击了各位，在此抱歉!!」



作者同时说明，自己并非心理学专业，测试为B站发布的初版，为合规已做过部分调整，「没有很好的平衡娱乐和专业性，up主不是心理学专业，对于一些人格的阐释较为模糊或完全不准，如有冒犯非常抱歉」。



作者还表示，因时间精力有限，测试仅以好玩为主，后续会慢慢完善修改，同时提醒大家请勿将测试用于商业盈利。

