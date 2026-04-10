杭州西湖连撒7吨漂白粉？ 真相是……

「杭州西湖将连续一周撒7吨漂白粉」的话题近日登上热搜，引发网友关注。杭州西湖风景名胜区管委会水域管理处对此回应称，这是荷区清塘延续近30年的常规养护作业。使用漂白粉是为杀菌抑藻、净化水质，对原生鱼类、鸟类几乎无影响，全程生态安全可控。

每年4月是荷花生长关键期，蛰伏一冬的藕茎开始萌芽，荷区面临病虫害滋生、藻类疯长抢夺养分等多重威胁。4月8日晚，杭州西湖启动清塘作业，未来一周湖中将撒入7吨漂白粉，覆盖150亩、24个荷花区，预计4月12日结束。

景区工作人员指出，西湖撒入的不是普通漂白粉，而是食品级次氯酸钙，既能杀菌抑藻、净化水质，还能温和「劝退」爱啃荷花新生嫩芽的鱼类，把荷区留给荷花安心长大。这些漂白粉1到2天内可自然降解，不长期残留，投入的区域也仅局限在封闭荷区，不会扩散至全湖，也不会干扰周边鸟类栖息地及觅食环境，整个西湖生态链依旧保持稳定。

杭州市生态环境局水生态环境处大队长陈东海指出，官方持续按月监测西湖水质，「2021年到现在，西湖水质一直保持在Ⅲ类以上，从往年在清塘期间监测到的数据来看，并未发现异常」。