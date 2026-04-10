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湖北树藤可荡秋千成打卡热点 「正义」蒙面人称保平安擅斩断

即时中国
更新时间：07:03 2026-04-10 HKT
发布时间：07:03 2026-04-10 HKT

湖北有树藤因可让游客荡秋千在网上爆红，近日被一名戴面具的男子，以保障安全为由斩断，又将山友沿路设置的指示标记拆走，阻止他人前往。事件引起山友及网民愤怒，斥责蒙面汉扮正义。多个部门已介入调查事件。

官方介入追查

被斩断的网红树藤，在湖北宜昌倒八溪，该树藤因可以被游人用来「荡秋千」拍照打卡，广获游客欢迎。

近日，有多名网民发帖指，网红树藤被超过1名蒙面的男子，持刀斩断。前往树藤位置的沿途指示标记也同时被他们拆除。

树藤所在地附近高岩村一村民向《潇湘晨报》表示，被砍树藤是当地打卡热点，平时也有不少人来，但藤蔓下方不是悬崖。

村民批评「他（蒙面人）打著安全的旗号，把藤蔓割断，还把导航飘带撤掉，以后来的人可能因此会迷路」、「既然他想做认为正义的事，就不要偷偷摸摸蒙面」。

宜昌点军区文旅局工作人员9日确认事件，指当地包括派出所在内的有关部门已介入，并通过监控等方式查人，「如果后续涉及毁坏名贵植被等情况，会依法查处。」又表示树藤所在位置属未开发区域。

网民纷纷斥责涉事的蒙面人行为离谱，「可以不爱，请勿伤害」、「不管啥红了都会被某些人眼红，连跟藤都容不下」、「好心人不用蒙面了吧」。

也有人支持蒙面人举动，「坐上去荡秋千拍照打卡的人是一点安全意识都没有」、「是为了公众安全吧？」、「摔坏几个就有人找他感谢了」。

 

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