深圳「最孤独」地铁站成另类打卡点 原来发展潜力巨大

北上港人喜欢沿著深圳地铁路线观光，但有个地铁站，相信许多人还未去过。这个地铁站，出站后没有商场、没有写字楼，放眼望去全是荒地！当您要出站时，工作人员还会一脸疑惑地看著你，好心提醒：「这里走出去，甚么都没有。」

这就是被称为「最孤独地铁站」的深圳机场北站。「机场北站，到底有多荒？」近期成为内地热话，有网民前往「打卡」，在社交平台上晒出自己的真实体验。

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一位博主「打卡」完忍不住感慨：「传说中的『机场北』地铁站，出来后吓我一跳，一大片荒地，不过真的好宽。」甚至还开玩笑说，在办公室呆腻了，周末来这儿呼吸一下新鲜空气也不错，荒是真荒，而且还能近距离看飞机起落。

另一位网友就没那么淡定：「周围全是工地，没路灯、没路牌，导航在这儿基本失灵。」另有网友深夜出站后称：「差点以为被拉去拍荒野求生！」不过，由于机场北站毗邻宝安机场，场地空旷，吸引不少航空摄影爱好者聚集。

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在寸土寸金的深圳，为甚么会有这样一个「荒废」的地铁站？莫非规划失误？

南方都市报报道，根据深圳地铁集团公开资料以及政府公示文件，深圳机场北站不仅不是「弃子」，相反将是深圳未来十年「空铁联运」最重要的一枚棋子。机场北站目前的「荒凉」，是因为它正处于在建中的机场T2航站楼的正下方。

根据2025年8月动工后的工程进度，预计等到2027年左右T2航站楼及其附属综合交通枢纽建成，这个地铁站将直接对接航站楼大厅。这里将完成从「荒地」到「超级交通枢纽」的华丽转身，成为地铁11号线和20号线的换乘站，并接入更多深莞惠片区的轨道交通。

这意味著，机场北站将实现飞机值机、高铁换乘、地铁通勤、城际穿梭的「零距离」无缝对接。几分钟内，你就能完成从万米高空到轨道交通的切换。