Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

武汉落雹｜13级狂风破窗如末日 专家：冷暖气流交锋「引爆」巨大能量｜有片

即时中国
更新时间：17:00 2026-04-09 HKT
发布时间：17:00 2026-04-09 HKT

湖北武汉市昨夜（8日）至今晨经历惊心动魄的一夜。一场极端强对流天气突袭全城，市内广泛地区降下大如鸡蛋的恐怖冰雹，并伴随最高达13级的雷暴大风及特大暴雨。骇人的冰雹砸窗声惊醒无数市民，多区满目疮痍，网民纷纷在社交媒体「洗版」，惊呼「凌晨渡劫」、「如同末世降临」。气象专家解释，此次极端天气是因冷暖空气剧烈交锋，「引爆」了积聚的巨大能量所致。

砸窗声如雷鸣

这场惊魂风暴在今日凌晨零时左右达到高峰。在经历了昨日达32°C的高温后，天气骤变。直径超过5厘米、如鸡蛋大小的冰雹，夹杂著暴雨及狂风从天而降，猛烈敲打著民居窗户，声响巨大。

相关新闻：北上注意︱广东多地发冰雹暴雨警告 广州或有龙卷风︱有片

市内多区成为重灾区，江岸、硚口等区有大量民居窗户被冰雹击碎，玻璃碎片散落一地。狂风亦导致部分区域电力中断、大量树木倒塌堵塞道路。黄陂区录得3小时逾100毫米的雨量，低洼地段水浸超过10厘米，多辆汽车「死火」抛锚。

社交媒体上，市民密集记录下这恐怖一幕，形容「冰雹砸得窗户啪啪响」、「像广寒宫撒珍珠」，不少人即使戴上耳塞仍被惊醒。有网民称：「第一次感受到大自然的可怕！」

相关新闻：贵阳落雹｜冰粒迅速积聚路面变「冰河」 有汽车被困

曾发红色预警及龙卷风警告

武汉市气象台首席预报员谌伟解释，春季本就是冰雹多发季节。此次现象是因前期高温天气令大气积聚了大量能量，当强冷空气南下与暖湿气流剧烈交汇时，能量被瞬间「引爆」，导致了这次强度大、范围广的强对流天气。

事实上，官方早有预警。武汉市气象台在事发前已发出超过10个预警信号，更在昨晚11时59分发布最高级别的「强对流红色预警」，当中更首次明确提示「局地有龙卷风可能性」。水务、消防等部门亦连夜出动，应对水浸及各种突发情况。

专家提醒，市民在遇到此类天气时应留在安全的室内，切勿外出拍摄或捡拾冰雹。若身处室外，应立即寻找遮蔽处，并半蹲保护头部。预计今日午后天气将会减弱，随后几日天气转趋平稳。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
20小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
9小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
10小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
8小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
20小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
3小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
5小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
11小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
11小时前