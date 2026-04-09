武汉落雹｜13级狂风破窗如末日 专家：冷暖气流交锋「引爆」巨大能量｜有片

湖北武汉市昨夜（8日）至今晨经历惊心动魄的一夜。一场极端强对流天气突袭全城，市内广泛地区降下大如鸡蛋的恐怖冰雹，并伴随最高达13级的雷暴大风及特大暴雨。骇人的冰雹砸窗声惊醒无数市民，多区满目疮痍，网民纷纷在社交媒体「洗版」，惊呼「凌晨渡劫」、「如同末世降临」。气象专家解释，此次极端天气是因冷暖空气剧烈交锋，「引爆」了积聚的巨大能量所致。

砸窗声如雷鸣

这场惊魂风暴在今日凌晨零时左右达到高峰。在经历了昨日达32°C的高温后，天气骤变。直径超过5厘米、如鸡蛋大小的冰雹，夹杂著暴雨及狂风从天而降，猛烈敲打著民居窗户，声响巨大。

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市内多区成为重灾区，江岸、硚口等区有大量民居窗户被冰雹击碎，玻璃碎片散落一地。狂风亦导致部分区域电力中断、大量树木倒塌堵塞道路。黄陂区录得3小时逾100毫米的雨量，低洼地段水浸超过10厘米，多辆汽车「死火」抛锚。

社交媒体上，市民密集记录下这恐怖一幕，形容「冰雹砸得窗户啪啪响」、「像广寒宫撒珍珠」，不少人即使戴上耳塞仍被惊醒。有网民称：「第一次感受到大自然的可怕！」

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曾发红色预警及龙卷风警告

武汉市气象台首席预报员谌伟解释，春季本就是冰雹多发季节。此次现象是因前期高温天气令大气积聚了大量能量，当强冷空气南下与暖湿气流剧烈交汇时，能量被瞬间「引爆」，导致了这次强度大、范围广的强对流天气。

事实上，官方早有预警。武汉市气象台在事发前已发出超过10个预警信号，更在昨晚11时59分发布最高级别的「强对流红色预警」，当中更首次明确提示「局地有龙卷风可能性」。水务、消防等部门亦连夜出动，应对水浸及各种突发情况。

专家提醒，市民在遇到此类天气时应留在安全的室内，切勿外出拍摄或捡拾冰雹。若身处室外，应立即寻找遮蔽处，并半蹲保护头部。预计今日午后天气将会减弱，随后几日天气转趋平稳。