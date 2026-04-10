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另类接力赛︱英国74岁阿婆独游中国 各地客串导游争相「认领」

即时中国
更新时间：07:00 2026-04-10 HKT
发布时间：07:00 2026-04-10 HKT

英国有74岁老妇独自来中国旅游，获在泰国认识的中国女大生热情接待，还担心婆婆到中国其他地方无人协助，成功发动网民在各地接力式当导游，让英国婆婆「总有一个喺左近」的在地人当导游，体会中国最贴地的风土人情。

泰国当义工与中国女大生结缘

据《潇湘晨报》报道，于广西贺州读大四的女生萧悦，早前在泰国当义工时认识了英国婆婆Gill。当得知Gill会来中国旅游时，第二站是4月初到广西桂林，萧悦即二话不说，主动前往会合陪Gill两天，安排到各景区游览，欣赏当地甲天下的山水及品尝桂林米粉。

萧悦细心的发现，Gill不太懂使用中国的Call车App，担心她之后的旅程会不太顺利，于是在网上发帖，呼吁网民如「遇到这位74岁独自旅游的女士可以帮帮她吗」。结果，引起各地网民热烈响应，纷纷建议Gill到自己的家乡，好让亲身带领及照顾Gill在当地游玩。

计划游华一个月的Gill，目前已先后到过广州、广西桂林、湖南张家界、四川成都、陕西西安、福建厦门、上海及北京等地，都得到当地网民当义务导游，「如果来了成都请务必告诉我」、「上海我可以的，有时间」、「我在重庆，如果她来重庆我可以帮助她，我会英语」、「有联系方式吗，我在北京时间正合适，可以带她玩」、「张家界有人接力了吗？」、「我就是张家界的，怎么联系？」。

网民出乎意料的反应，让萧悦感动「中国人善良刻骨子里」。

网民争「追击」阿婆行踪

各地网民除争相「认领」Gill外，还将她当成「追击」目标，不断在网上报告这位英国阿婆的行踪，「这个老奶奶是不是还在广州住了和平行旅青旅」。

湖南大学生厉炫康也通报自己在高铁遇到Gill，自言是i人的他表示，「我做了很久心理建设，鼓起勇气去前排找了Gill奶奶。」

厉炫康表示，与Gill聊天后知道对方已去过72个国家及地区，在不同地方做义工，「当时非常震惊，觉得她真的非常了不起。」

 

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