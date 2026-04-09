伊朗局势｜两中国油轮驶向霍尔木兹海峡 或美伊停火后首批通行船只

美国与伊朗达成停火协议仅一日后，中东紧张局势或现缓和迹象。船舶追踪数据显示，两艘满载原油的中国油轮，今日（9日）清晨正高速驶近波斯湾的战略咽喉——霍尔木兹海峡，有望成为停火协议生效后，首批穿越该水道的非伊朗大型油轮，此举被视为对脆弱停火协议的一次重要考验。

相关新闻：伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新

标示中国籍加速航行

据彭博社及路透社报道，这两艘油轮分别为与中远海运有关联的「珍珠湖号」（Cospearl Lake）及「贺荣海号」（He Rong Hai）。其追踪系统均标示为中国所有，此举通常是船只在寻求伊朗批准通过前，为安全起见而采取的做法。若一切顺利，两艘油轮最快可能在今日稍晚时候通过海峡。

相关新闻：伊朗局势︱内媒揭中国油轮绕道红海延布港载油回国细节 美伊开战后首艘4月抵福建

停火协议仍存变数

尽管美国总统特朗普日前宣布，已与伊朗达成协议，以暂停攻击换取霍尔木兹海峡复航，但伊朗方面则表示，其武装部队仍将控制交通，并曾向船只广播称海峡依然关闭，令局势充满不确定性。

此前，在3月底，已有「中海印度洋号」等两艘中资货柜船，在获伊朗协助下成功通过霍尔木兹海峡，当时中国外交部曾对有关方面提供协助表示感谢。今次两艘油轮能否顺利通行，将成为外界观察美伊停火协议是否得到切实执行的重要指标。