著名作家贾平凹之女被指论文抄袭 西北大学成立专班调查

内地著名作家贾平凹之女、西北大学文学院副教授贾浅浅，近日卷入学术抄袭风波。有网民发文「踢爆」，指其一篇研究其父绘画艺术的学术论文，涉嫌大面积抄袭及「移花接木」至少四名不同作者的文章。事件引起轩然大波，西北大学今日（9日）发出通报，表示对学术不端行为「零容忍」，已成立工作专班启动调查。

论文涉系统性挪用他人成果

据内地媒体报道，有网民近日发文，直指贾浅浅于2014年发表的一篇论文《文学视阈下贾平凹绘画艺术研究》，涉嫌系统性抄袭。指控包括：

涉嫌抄袭学者朱良志，将其论述中国画普遍理论的核心观点，直接用于评价其父贾平凹的画作。

涉嫌抄袭学者曾令存，大段挪用其对贾平凹画作意象的描述及核心论点，甚至连「黑涌涌的」等词句亦雷同。

涉嫌抄袭画家季酉辰，直接挪用其关于「笔墨与空白」的关键论述，仅作个别词语微调。

涉嫌抄袭作家韩羽，整体框架、逻辑及引述均与其文章高度一致，而该文章当年正发表于由贾平凹担任主编的《美文》杂志。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 贾平凹画作《蹭痒痒》。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 贾平凹画作《唐僧取经》。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。 著名作家贾平凹之女贾浅浅被指论文抄袭。

爆料者指出，贾浅浅的文章存在多处「硬伤」，例如将历史典故「米芾拜石」误写为「米蒂拜石」等。而这篇涉嫌抄袭且有错漏的论文，竟被贾浅浅列为其重要的学术成果。

校方：零容忍态度 严肃处理

事件在网上发酵后，西北大学今日迅速发出通报，称校方高度重视相关反映，已成立工作专班并启动调查程序。校方强调，对学术不端行为秉持「零容忍」态度，一经查实，将按规定严肃处理。

截至目前，贾浅浅本人及相关方面均未对事件作出回应。