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内地「救命眼药水」断货炒价升近4倍 角膜移植童恐临失明绝境

即时中国
更新时间：11:07 2026-04-09 HKT
发布时间：11:06 2026-04-09 HKT

近日，一种用于角膜移植术后抗排斥的关键药物「他克莫司滴眼液」，在内地出现全国性缺货，价格应声狂飙。有患者家属反映，该款「救命药」在零售渠道的价格由原来约780元（人民币，下同）一支，暴涨近四倍至超过3300元，令不少急需用药的家庭、特别是患病儿童陷入「用不起、停不得」的绝望困境，一旦停药恐面临失明风险。

家长哭诉药费月花七千

综合内媒《极目新闻》及《羊城晚报》报道，广东的刘女士表示，她的孩子在接受角膜移植手术后，必须长期依赖他克莫司滴眼液以防止排斥反应，需要每12小时滴一次。她焦虑地说：「以前一个月药费也就一千多，现在光买药一个月就要花六七千，长期下来根本承担不起。」

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最令她徬徨的，不只是药价飞涨，更是供应的不稳定性。「这是孩子保住视力的救命药，」刘女士说：「现在到处都缺货，就算愿意花高价，也怕哪天彻底买不到，孩子的眼睛就毁了。」

据了解，他克莫司滴眼液是一种强效免疫抑制剂，是角膜移植术后抗排斥反应的首选药物。对患者而言，擅自停药可能导致移植的角膜片坏死，最终引致失明。

专家：切勿自行购药 院内制剂可稳定供应

针对缺药及涨价潮，中山大学中山眼科中心副主任梁凌毅教授昨日（8日）接受内地媒体访问时强调，他克莫司滴眼液属于处方药，患者切勿自行在网上或药房抢购及使用，必须由医生诊断后指导治疗。

梁教授指出，停药确实会增加排斥风险，但医生可根据情况提供替代方案，例如使用糖皮质激素滴眼液。

他同时透露，其医院拥有自家配方的院内制剂「0.05%他克莫司滴眼液」，目前供应稳定，价格亦维持在300多元一支，多年临床经验证实其疗效确切。不过，该院内制剂只能在该医院由医生开具处方后现场领取，暂不提供快递服务。专家亦提醒，病情好转后需由医生指导减药，因此不建议患者盲目囤药。

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