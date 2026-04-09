高铁宠物托运升级 上线「爱宠行」
更新时间：08:17 2026-04-09 HKT
发布时间：08:17 2026-04-09 HKT
发布时间：08:17 2026-04-09 HKT
中国高铁优化宠物托运措施，昨起推出「爱宠行」服务，提供「携宠出行」与「爱宠单独行」两种托运模式。同时，办理宠物托运业务的高铁站增至121座、列车增至228趟，将更好满足旅客多样化需求。
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「中国铁路」微信公号消息，「携宠出行」服务主要针对购票旅客，旅客可通过铁路12306客户端「宠物托运」功能查询车票及宠物托运仓位，提供宠物托运服务的车次标注有「宠」字，旅客可线上购买车票并预约同车宠物托运服务。
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「爱宠单独行」主要针对购票旅客以外的客户，客户可通过「中铁快运」微信小程序预约并提交宠物相关讯息及照片。宠物全程存放于宠物运输箱内，工作人员全程不开箱，通过宠物运输箱的监测系统观察宠物状态，托运人不能探视宠物。
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