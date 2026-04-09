全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」

广东省二沙体育训练中心今日（4月9日）发出声明，证实已就奥运跳水金牌得主全红婵疑似遭受网络暴力一事，正式向公安机关报案，事件迅速引发全国高度关注。此前，内地网络有爆料指，一个名为「水花征服联盟」的微信群组，长期对中国跳水名将全红婵及乒乓球名将王楚钦进行恶意语言攻击，而群组成员中，竟疑似包括全红婵的队友陈芋汐、陈艺文等人，事件被形容为「国家级霸凌」，引发公众哗然。



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根据网络流出的截图及爆料内容，该微信群组的攻击言论主要针对全红婵，其群组规则甚至订明「禁止人身攻击（除了全红婵）」，并鼓励成员「可以随意骂全红婵，往死里骂」。群组成员为全红婵取了近多个极具侮辱性的绰号，如「醛薨蟾」、「胖金蟾」等，又出言痛骂「全山鸡、全母猪」等难听用词，将其粉丝称为「全粪」，言辞恶劣，令人发指。

爆料者指出，群组成员的身份背景极具争议性，据称除了一般粉丝外，更有多名国家队运动员，包括与全红婵搭档夺金的陈芋汐、跳水好手陈艺文、昌雅妮、龙道一及杨健等。不仅如此，连中央电视台体育记者杨烁、跳水国际裁判饶琅及部分选手的家属亦被指牵涉其中。

爆料信息整理出一条据称是队员的入群时间线，指龙道一于2022年已在群中，并于次年邀请陈艺文加入，其后陈艺文再邀请昌雅妮，昌雅妮则邀请了陈芋汐。在事件曝光后，陈艺文与昌雅妮自行退群，而陈芋汐则被群主移出。此外，亦有传闻指陈芋汐曾点赞攻击全红婵的文章。

爆料称，群组内成员对运动员、记者及裁判的加入均心知肚明，但多年来无人对霸凌言论提出制止。讽刺的是，全红婵在公开场合曾多次提及与陈艺文、陈芋汐的深厚情谊，常被外界誉为「塑料姐妹」或惺惺相惜的「双子星」。

截至目前，广东省二沙体育训练中心已采取法律行动，但陈芋汐、陈艺文等被点名的运动员尚未对此事作出公开回应。