宁夏56岁司机猝死 巴士堕崖前5秒刹车救45乘客︱有片

周一（6日）上午，宁夏同心县56岁司机周岐红在京藏高速驾驶巴士时，身体出现突发疾病不幸去世。但周去世前，尽力未有让巴士发生重大事故，拯救车上45名乘客的性命。

事发时，车厢内的闭路电视拍下出事前的一刻。当天7时04分08秒的时候，病痛袭来，周岐红紧握左拳强忍不适，7时04分14秒他双手抓住方向盘，很快右手又无力的垂下，7时04分28秒，周岐红身体猛地向右歪斜，濒临崩溃，客车失控撞向护栏，车内乘客瞬间陷入慌乱。

晕倒脚仍死踩刹车

就在千钧一发，周岐红拼尽最后一丝力气，迅速扭正方向盘，再全力猛踩刹车将车辆硬生生的刹停。他仅用5秒时间成功将客车安全停靠。旁边就是2米多深的沟壕。不幸的是，周岐红头缓缓歪向一旁去世，脚依然死死的踩著刹车，他拼尽生命最后时刻守护的45名乘客，全部安然无恙。