初中生上堂发吽哣 误吞圆规「攞命针」险穿肠

上堂「发吽哣」随时惹杀身之祸？江苏扬州一名初中男生，日前在课堂上思考问题时，竟不自觉含著圆规把玩，结果不慎吞下长达1.9厘米的锋利针头。由于初中生年纪尚轻且未有禁食，手术风险极高。幸得医护团队艺高人胆大，成功取出尖针，化解穿肠危机。

内地「荔枝新闻」报道，事发于3月31日，就读中学的小刘（化名）原本正在上堂，一时分神，竟吞下原本含在嘴里的圆规针头。大惊失色的他即告知老师，随后被送往扬州市江都人民医院急症室求医。

男孩误吞圆规针，要由医护团体透过手术取出。《现代快报》

男孩误吞圆规针，要由医护团体透过手术取出。《现代快报》

男孩误吞圆规针，要由医护团体透过手术取出。《现代快报》

胃内满布残渣 手术风险极高

经过电脑扫描（CT），一条长约1.9厘米的针状异物已到达其胃部与十二指肠之间。由于针尖极为锋利，随时可能刺穿消化道，引发致命的腹膜炎。由于小刘胃内仍有大量未消化的食物，而进行全身麻醉内窥镜手术，按规定须禁食至少六小时；其次，他年纪尚轻，胃部发育未全，麻醉期间出现吸入性肺炎的风险远高于成年人。

为免尖针随着肠道蠕动造成穿孔，医疗团队决定争取时间救人。消化内科医生一面小心翼翼清理胃内残渣，一面仔细搜索。经过约40分钟，医生最终在十二指肠下段成功寻获并夹出「攞命针」。由于处理及时，小刘并未出现任何并发症，目前已无大碍。