河北「长气袋」︱北京跑1300公里到武汉 半月跑抵山东懒理「假跑」质疑

河北一名39岁男子近日展开一项惊人挑战，计划从北京跑步1300公里，目的地是湖北武汉。他自上月23日出发，至今半个月已抵达山东聊城。其事迹在网上引发关注，在收获不少网民加油打气的同时，亦有人质疑其「假跑」。当事人贾宁回应指，自己跑步9年，完成逾30场全马拉松，做自己喜欢的事，无需向他人证明。

9年跑逾30场全马 曾跑1300公里到上海

据《极目新闻》报道，现年39岁的贾宁是河北衡水人，长年在北京从事电脑维修工作。他自2017年起爱上跑步，至今已完成超过30场全马拉松赛事，更曾在2023年北京马拉松跑出「破三」（跑入三小时内）的2小时56分佳绩。

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贾宁表示，他一直梦想用自己喜欢的方式游历中国，遂于2024年起开始「全国巡跑」。他曾多次从北京跑往天津、石家庄、郑州等地参赛。最瞩目的一次是在2025年10月，他由天安门广场出发，耗时34天，跑了1300公里到达上海，跑坏了5双鞋。

日跑30公里友踩单车运行李

今次挑战武汉，贾宁同样由北京天安门出发，计划在五一劳动节前抵达。他并非孤身一人，而是有一名朋友踏着单车，为他运载数大包衣物及替换鞋等行李。贾宁每日平均跑约30公里，路程花费5至6小时。

对于有网民因其体型不算瘦削而质疑他「假跑」，贾宁解释，长途跑速度较慢，且每日为恢复体力需摄取大量食物，因此并未变瘦。他坦言，每日重复跑30公里，精神上容易感到疲劳及恍惚，需靠意志力坚持，而路上陌生人的加油打气，是他坚持下去的一大动力。

跑友力证其毅力

对于网上的质疑声音，贾宁表现坦然。他表示：「我只会做我自己想做的，不需要给别人证明什么，问心无愧就行。」他称自己的社交帐号均为实名，「还有什么比这个更真？」

其同行友人小刘亦向传媒表示，最初亦不理解贾宁的行为，但在跟随他跑了几趟后，便被其执著和努力的精神所折服。贾宁的跑友亦称，贾宁是跑团中的活跃成员，去年他要跑往上海时，大家曾为其担心，但他最终仍坚持下来，相信他今次挑战武汉亦无问题。