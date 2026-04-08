全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化

奥运跳水金牌得主全红婵一直极具观众缘，惟外界不断出现针对其本人、家庭的网暴。广东省二沙体育训练中心今日发出声明，对全红婵涉嫌遭受网暴一事，受到社会的高度关注，中心已向公安机关报警。

声明提出，全红婵作为一名为国家赢得荣誉的年轻运动员，在成长过程中承受了不应有的舆论压力和精神伤害，对此，中心表示严重关切，并坚决反对。

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干扰运动员正常训练

声明又指，以任何名义对运动员及其家属进行恶意中伤、侮辱谩骂、传播虚假信息的行为，均已超过法律与道德底线。这种行为不仅严重干扰运动员的正常训练和生活，更破坏了公平、健康、向上的体育生态。



中心坚决反对任何形式的网络暴力和人格侵害，坚决反对畸形的饭圈文化，坚决支持全红婵通过法律手段依法维护自身权益。我中心将联合相关部门，通过法律途径坚决追究网暴者责任。

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国家体育总局发声

国家体育总局游泳运动中心网站亦发声明，对于网络上出现针对全红婵等跳水运动员的网络暴力、恶意攻击及不实信息，中心已第一时间与广东省体育局相关部门联合开展核查处置工作。

目前，广东省体育局二沙体育训练中心已向警方报案，我们坚决支持通过法律手段维护运动员合法权益，坚决抵制畸形「饭圈」文化侵蚀，不管涉及任何人，一经查实都将严肃处理，绝不姑息。