福建私家车坠桥5死包括3童 传司机醉酒由新手妻子代驾肇祸︱有片

福建长汀一辆私家车周一晚坠桥，造成5人遇难，包括3名儿童。闭路电视拍到坠桥前画面，网上盛传司机饮醉后让新手妻子代驾，车辆碾压马路石壆后，疑未回正軚盘或误踩油门，车辆直冲出桥。目击者称，当日下雨致河道水位上涨。

女司机操作不当致意外

据福建龙岩市长汀县公安局4月7日通报：4月6日晚，长汀县新桥镇汀宁桥路段发生一宗车辆意外落水事故。警方接报后，随即赶赴现场处置，并会同消防、医疗等部门开展救援。调查结果指，陈某某（女，45岁，长汀县人）驾车行驶至事发路段时，因操作不当意外坠河，造成包括陈某某等车内5人死亡。目前，事故调查、善后工作正在进行中。

警方通报。

堕桥位置。 央视

龙岩市长汀县委宣传部此前公布，6日晚上10时左右，长汀县新桥镇一辆小型汽车坠桥跌入河道，造成5人死亡。闭路电视画面显示，私家车由一名女子驾驶，车子转弯后一直往右走，直冲出桥外。两名男途人见状，立即追上，但无法挽救。

红星新闻引述附近一名商户说：「车子冲下桥掉到了河里，车上有2名大人、3名小孩，雨下得很大。现在桥还没恢复通行。」据报，其中3名死者是一家三口。

《潇湘晨报》引述目击者称，快到午夜12点的时候，家属来了一直哭。救援人员尝试了好多次打捞，最终于凌晨3时许整辆车吊起来。救援工作在清晨5点多才收尾，事后有工作人员在场维修桥梁。

目击者说，平时河水没那么深，最深差不多就到大腿，但因为雨季到了，当晚的水位预计达2米。

新桥镇政府人员表示，坠河的车辆和人员已经打捞上岸，派出所正在调查此事，原因暂不便透露。

网上消息称，涉事车辆的司机当晚喝醉后，让新手妻子驾车。车辆碾压马路石壆后，「方向也不会打、踩车也忘了踩，结果直直扎进河里，一车5人都没了。车里有两个还是亲戚的小孩。」