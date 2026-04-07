甘肃美女遇车祸高位截瘫终身挂尿袋 起诉肇事失联负心汉

甘肃白女士随男友自驾时遭遇严重车祸，导致胸部以下高位截瘫。身为事故主责人的男友曾承诺与其结婚，照顾到底，但事发2个月后失联，后续治疗费用也没有下文。白女士近日决定起诉男友，案件今日（7日）开庭审理。

「我起诉他的原因很简单，一个事故不能没有人去承担，我已经付出了代价，你不可能说你作为驾驶员不去承担这个责任，因为主责都是他。」白女士称，律师同张先生一方联系时，对方态度强硬，连保险签字都不配合。

男友曾承诺结婚照顾到底

内地大象新闻记联系张先生，他表示届时关注法院判决，记者进一步询问具体情况时，对方挂断电话。

去年4月，25岁的白女士与男友张先生一家自驾游玩，途中与一辆货车迎面相撞，造成白女士胸部以下高位截瘫，人生彻底改写。根据道路交通事故认定书，男友张先生因驾车时驶入对向车道，承担事故主要责任，货车司机为次责。

事故发生后，张先生曾向白女士许下承诺，称会照顾她到底，更告诉她「等恢复好了就去结婚领证」，让身处绝境的白女士尚存一丝希望。但在白女士出院后康复治疗期间，她多次提及结婚事宜，对方始终沉默推辞。去年7月，即事故发生2个多月后，张先生突然失联，后续的治疗费用也没有下文。

白女士回忆，在张先生失联的一个月里，自己每天以泪洗面，实在扛不住，决定到兰州张先生家中寻人。她在护工陪同下，乘坐13小时火车前往张先生兰州家中，却始终无人应答。白女士不死心，多次发消息希望对方给出态度，哪怕不结婚也需直面问题，最终仅收到张先生「现在没想好，过段时间再联系」的回复，此后便彻底断联，让白女士心寒。

如今的白女士，腿部出现快速萎缩，每半年就要做一次膀胱手术，需要终身携带尿袋生活；术后的幻肢痛时刻折磨著她，「那种疼痛如同扒皮、电击、针刺一样，就像活活凌迟」。

被质疑出事时坐姿不当

据悉，白女士此前任职于国有银行，拥有稳定体面的工作，如今却因这场意外，被公司暗示无法继续履职。更令人揪心的是，白女士出身单亲农村家庭，家中需照料两位八旬老人：奶奶因关节坏死长期瘫痪在床，爷爷年初从房顶摔落，致小腿脚踝粉碎性骨折，全家仅靠父亲一人支撑。

这一年来，白女士鲜少出门，通过网络平台维权发声，事件引发广泛关注，但也引来网络暴力的「二次伤害」。有网友造谣白女士因车内坐姿不当，将双腿放在中控台上才导致重伤，对此白女士明确澄清，自己事发时坐姿正常，并未有危险举动。

另有流言称白女士 「出事前备胎、出事后男友」，质疑其社交平台晒出的鲜花是异性所送。白女士对此表示，鲜花为开花店的女客户所赠，是对自己工作的认可，收到后她还将鲜花转送给了张先生母亲，并非网传不实言论。