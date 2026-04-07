复活清明长假︱港人网上预订广东旅游产品比去年增逾3倍 消费追求「休闲度假」

香港今年清明及复活节假期重叠，港人除了选择到海外旅游，不少亦到北上度假。据旅游平台数据显示，广东继续成港人今次长假的热门旅游省份，无论酒店或旅游产品订单量都以倍计增长。

《深圳特区报》报道，携程数据显示，清明期间入境游用户订单数同比增长接近翻倍，广东成为最热省份，用户订单数占比近三成且实现翻倍增长。

酒店预订热度激增8倍

同程旅行旗下HopeGoo平台数据显示，清明期间，香港居民通过平台预订广东地区旅游产品的订单量同比增长超过3倍，其中酒店预订热度激增8倍以上。有深业上城无印良品酒店职员表示，这段时间香港人到深圳的消费模式已从传统「购物扫货」升级为「休闲度假」。

深圳市文化广电旅游体育局昨日（6日）透露，据初步测算，2026年清明假期三天（4月4日至4月6日），全市接待游客321.6万人次，实现旅游收入21.20亿元。

清明假期深圳游客逾321万人次

同程旅行平台数据指出，清明假期，深圳高品质酒店预订热度同比大增190%。飞猪《2026清明假期出游快报》显示，深圳成清明假期旅游预订最热门的国内游目的地之一。

