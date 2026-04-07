富华国际集团荣誉主席陈丽华北京病逝享年85岁 白手起家10年前成中国女首富

北京侨商会今日（7日）发出讣告，该会会长、富华国际集团荣誉主席、中国紫檀博物馆馆长陈丽华女士，因病医治无效，于周日（5日）晚上8时50分在北京逝世，享年85岁。

据网上资料显示，陈丽华于1941年4月在北京出生，第八、九、十、十一、十二届全国政协委员，第十一、十二届全国政协港澳台侨委员会副主任，富华国际集团董事局主席，中国紫檀博物馆馆长，民革中央企业家联谊会名誉会长。也是86版《西游记》唐僧饰演者迟重瑞的妻子。



胡润研究院2016年10月25日发布《2016胡润女富豪榜》。数据显示，被外界形容为北京地产女王的陈丽华以505亿元财富首次成为中国女首富，杨惠妍、周群飞位居第二、第三位。



榜单显示，75岁的陈丽华以财富505亿元首次成为中国女首富，这是胡润女富豪榜11年来诞生的第五位女首富。陈丽华2016年也成为全球最成功的女企业家，即全球白手起家女首富。

