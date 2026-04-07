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西九龙︱背囊男南下违规藏11万美金现钞 惊青过关被截︱有片

即时中国
更新时间：10:44 2026-04-07 HKT
发布时间：10:44 2026-04-07 HKT

再有旅客从内地携带超额外币现金出境。海关总署通报，事发当日，海关关员在西九龙站出境大堂执勤时，留意到一名男旅客在进入海关监管区时，未有作出任何申报，且神色异常紧张，步伐明显加快，形迹可疑。关员随即上前将其拦截，并进行详细检查。

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男子被指揭发背囊藏有11万元美金现钞。海关发布
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经搜查后，关员在该名旅客随身携带的背囊内，发现了该批未经申报的11万美元现钞（约86万港币）。海关经进一步核实，确认该男子属于15天内多次往返的出境旅客。根据内地相关规定，此类旅客每次出境仅允许携带等值不超过1000美元的外币，其所携带的金额已严重超出法定限额。

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海关方面提醒，旅客携带外币现钞出境有严格限制，若因特殊需要须携带超出限额的大量现钞，必须事先向国家外汇管理局或指定银行申领《携带外汇出境许可证》，并在过关时主动向海关申报，切勿以身试法。

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