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深圳首开无人车夜间配送 迈24小时全天候运作

即时中国
更新时间：09:06 2026-04-07 HKT
发布时间：09:06 2026-04-07 HKT

深圳首度向功能型无人车开放夜间路权，内地一间大型物流公司的「独狼」智能配送车，近日率先在坪山至龙岗开通两条跨区夜间配送线路，全长逾50公里，串联多个物流节点，象征无人配送由日间试点，迈向24小时全天候运作。

晚上10时，「独狼」配送车满载生鲜、米面粮油等生活日用消费品，从深圳坪山网格站缓缓驶出，沿两条跨区夜间路线前往龙岗。

配送效率提升逾30%

过往无人配送多限于白天运行，夜间车辆多处于闲置。随着夜间路权开放，同一辆无人车可在社区配送与仓间调拨之间切换，提升整体运力利用率。官方估算，夜间运营可使配送效率提升逾30%，同时降低单次配送成本。

此外，夜间道路较为空旷，避开白天堵塞与限行问题，不但使配送效率提升，行车风险也相对降低。随着无人车24小时运作，配送员亦毋须再通宵熬夜驾驶，可调任揽收等其他客户服务环节。

配送员毋须熬夜驾驶

过去一年，深圳的无人车配送已由单点试验发展为跨区网络，白天配送线路超过2000条，覆盖全市7个区，成为内地首个市域级无人配送网络。

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