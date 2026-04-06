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中国观察︱美全球形象被中国超越 伊朗战局雪上加霜

即时中国
更新时间：09:11 2026-04-06 HKT
发布时间：09:11 2026-04-06 HKT

数据有时候比任何外交辞令或宣传口号都要具说服力。全球著名民调公司盖洛普的报告显示，2025年美国的全球领导力认可度，从2024年的39%大幅跌至31%，相反中国的认可度有36%，领先美国5个百分点，创下近20年最大差距。这份基于130多个国家的调查数据，不仅印证了国际格局的深刻变化，更揭示美国单边主义政策引发的信任危机。

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无可置疑，特朗普政府重返白宫，成为美国形象「大插水」的导火线。2025年，美国在全球的不支持率飙升至48%的历史新高，这一变化在其传统盟友中表现得尤为明显。德国对美支持度暴跌39个百分点，葡萄牙、英国、加拿大、意大利等长期伙伴对美的认可度集体跳水，惟有以色列例外。盟友的集体失望，源于美国去年动辄对贸易伙伴发动关税战，予取予求。

值得注意的是，此次民调尚未计入今年初美国对伊朗动武。这场战事不仅在中东地区引发轩然大波，更在全球穆斯林世界引发反弹情绪。可以预见，当2026年的民调数据出炉之时，美国的支持率恐怕将面临更惨烈的下滑。

对比美国的急速下坠，中国全球认可度稳中有进，过去10年基本维持在35%左右。在盖洛普的调查历史上，中国曾两度在支持率上领先美国：一次是美国乔治布殊执政后期的2008年，另一次是在特朗普第一任期内的2017年。

德国在全球主要大国中支持率最高，支持率达到48%。中国的36%支持率虽不算高，但反映出世界正朝着更多极化的秩序发展，许多国家尤其是美国盟友更倾向于在大国之间平衡关系，去年以来多个西方政要陆续访华，可见一斑。

纪晓华

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