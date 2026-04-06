郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图

应中共总书记习近平之邀，国民党主席郑丽文明天将率团前往江苏、上海及北京，展开为期6天的大陆之行。郑丽文的个人背景及经历近日在大陆网络成为热话，郑丽文的云南彝族人身份更引来网民「考古」。郑父郑清辉是云南普洱镇沅人，曾参加中国远征军赴缅甸抗日，50年代初随军前往台湾。郑丽文曾称回过云南家乡，多张他同夫婿返乡祭祖及探望长辈的照片曝光。

郑父赴缅甸抗日

56岁的郑丽文生于台湾云林，自小在迁台军人聚居的眷村长大。母亲为台湾云林人，父亲是云南人。去年9月，郑丽文为竞选国民党主席拉票时表示，自己是云南普洱人，还提到父亲来自云南普洱市，以前叫思茅镇沅，为彝族人，还透露自己回过云南家乡，是「云南的女儿」。郑丽文以往也提过，爸爸经常给眷村孩子讲抗战故事，并曾在脸书贴出幼年同身穿军服的父亲的合影。

随著郑丽文去年当选国民党主席，并将于近期访问大陆，其是云南彝族人的讯息，在大陆网络引起不少讨论。一批郑丽文数年前同丈夫骆武昌前往祖籍地云南镇沅县振太乡郑家村的相片，也在普洱当地的微信公众号「茶苑路拾贰号」上曝光。

这批照片相信翻拍自当地的官方刊物，照片下方符合简体字说明。当中提到郑丽文与「大陆亲人留影」、「与大陆长辈亲切交谈」，「由故乡亲人陪伴观赏故乡美景」、「参观故乡种植园」等，并获乡镇领导接待，也有郑丽文同丈夫一同上香的照片。

曾贴幼年与穿军服父亲合照

据云南「滇商会」指出，郑丽文父亲郑清辉曾是中国远征军的成员，在缅甸作战抗日，还获得过抗日的荣誉勋章。上世纪50年代初，郑清辉跟著部队到台湾，继续在陆军服役，至少升到中校。经过考证，其祖籍位于云普洱市镇沅县振太镇兴隆村郑家村小组。

公开资料显示，镇沅县现全称「镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县」，是云南普洱市下属的自治县，人口10多万。有自称熟悉史料的网民称，明朝弘治初年，普洱知府陈晟实施了一项特殊政策：将《百家姓》开头的「赵钱孙李，周吴郑王」8个姓氏，分配给当地的少数民族土司。自此，「郑」姓正式融入当地姓氏文化，据称这可能是郑丽文祖辈姓氏的由来，但未能证实。

有标注云南的网民表示，郑丽文对比与台湾土生土长的人来说，她对大陆还是有感情的，尤其是受父亲的影响。「希望郑丽文有机会再回云南普洱看看，看看家乡的变化。」