无牌杀树药泛滥 怂恿消费者「偷偷打一针，不被发现」

只需一滴，参天大树便会悄然枯死？多个电商平台出现无牌「杀树药」商家，部分商家怂恿消费者「偷偷打一针，不被发现」，承诺「全程保密发货」。不少买家晒出毒杀公共绿化带、市政道路旁树木的「战绩」，理由五花八门，包括遮挡阳光、影响停车、风水不佳等。此前广西有一棵220年树龄的古樟遭多次投毒，涉事男子称嫌其影响房屋采光。

标榜对树竹杂草杀伤力大

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澎湃新闻报道，一间名为「杀大树一滴死」的淘宝店舖，正在销售一款名为「枯树王」的产品，单价19.8元人民币，显示已售出超过1000件。产品宣传页称，该药为「林用除草剂」，对大树、竹子、杂草均有极大杀伤性，可通过浇根或喷洒方式使用，并配以「叶枯萎，烂根部」「老树连根烂，一滴枯千里」等宣传语。该商舖为个人开设，并未按规定办理农药经营许可证和市场主体登记。

据了解，有大量无牌商家在淘宝、抖音公开售卖此类杀树药。在买家评论区，不少人晒出毒杀公共绿化带、市政道路旁树木甚至邻居家树木的所谓「成果」，理由包括遮挡阳光、清扫落叶麻烦、影响停车、风水不佳等。还有买家留言称，邻居家的树木离自己房子较近，担心台风天树木倒下砸到房屋，于是用了三瓶药，「偷偷弄死它，效果很好」。

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一己私利破坏生态系统稳定

华东某高校林学学科副教授胡杰昭（化名）对澎湃新闻表示，一旦农药渗入土壤和地下水，修复难度极大、周期极长。当消费者为了一己私利将药物倒在绿化带时，他们破坏的不仅是那一棵树，更是整个局部生态系统的稳定性。

广西220年古樟险被毒死

去年9月，广西贺州一名男子因嫌一棵220年树龄的古樟树遮挡采光，多次购买杀树药剂灌入树根，导致古树险些枯死。目前，该嫌疑人已被采取刑事强制措施。