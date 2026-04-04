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申请网暴？︱午睡5小时遭上司警告辞退 小仙女哭辩「便宜没好货」

即时中国
更新时间：17:20 2026-04-04 HKT
发布时间：15:50 2026-04-04 HKT

内地不论中小学或办公机构，不少也维持午睡的习惯。河南有年轻女子拍片哭诉，指因午睡被上司警告再犯再辞退，真相却是当事人返工睡了5小时，还理直气壮指「便宜没好货」觉得自己没错。影片引发网民一面倒指责，并成为网上热搜。

网民：你这叫旷工

河南有女网民「热爱商丘」2日连发3条短片哭诉，工作可能不保引起关注。

「热爱商丘」称，因在公司午睡醒了时，吃了上司放在枱上的零食，害他低血糖差点病发死在办公室，骂片主是来索命的。

片主续指，上司又投诉她，如果午睡再睡了5个小时，「就要我滚蛋」。

片主对著镜头，不断抹眼泪，委屈的称「我就不滚蛋」、「我就得让他知道便宜没好货」，认为自己工资低，即使睡得多也不应被批评。

片中未能看到拍摄背景，「热爱商丘」账号的其他影片，亦未能判断片主是摆拍博流量。

不过，短片仍在网络引起很大回响，大量网民涌入留言，批评片主要求过份，「你到底在委屈什么」、「那叫旷工孩子」、「哭啥啊，我以为你吃亏了呢」、「起床气还挺大」、「没直接开了你算老板善良，都多大的人，我的妈呀」、「我很少同情领导」、「我也是牛马，但是不得不劝你，别欺负领导」。

 

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