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河南农大浴室按时变计流量收费 洗澡10分钟¥2变¥7学生叫惨

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更新时间：15:58 2026-04-04 HKT
发布时间：15:58 2026-04-04 HKT

河南农业大学近日被学生投诉，新浴室热水收费大增，冲凉10钟费用最多达¥7，较旧浴室的最多2元大增3倍，批评校方只顾揾钱。

极目新闻报道，河北农业大学有学生在网上发文，不满校方自4月1日起，学生宿舍楼的集中新浴室正式启用，每升热水定价0.045元（按流量计费），同时，旧浴室于4月3日23时起停用。该网友称，学生在新浴室洗浴10分钟消费3元至7元，价格有些昂贵。

该名河南农大的三年级本科生指，新浴室每升热水定价0.045元（按流量计费）。他提供的两段不同时段的影片均显示，无法调节水流量和温度，且新浴室没有安装插座，学生只能使用更衣区的吹风机，不能自备。

他表示，学校的旧浴室每分钟计费0.15元，洗浴10分钟不到2元，且安装了插座，学生可用自己的吹风机。高同学认为，随着夏天到来，学生洗浴次数增多，新浴室的计费标准有些高。

河南农业大学后勤部门工作人员2日向极目新闻指，旧浴室按分钟计费，为提倡学生控制浪费，新启用浴室按流量计费。在洗浴期间，学生可以按计费器的按钮暂停水流，待使用时开启即可。工作人员称，试营运时间为4月1日至6日，其间免费使用吹风机，后续可能进行收费。

公开资料显示，国内多所高校洗浴常见的计费标准分为按流量和按时间两种方式。其中，大部分高校采用按流量计费，主流价格区间为每升热水0.045元-0.06元。也有部分高校按分钟收费，或者单次固定费用。

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