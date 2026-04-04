另类盗墓︱广州兄妹拜山始知母坟失踪 法院判霸占墓地者赔¥2.8万

上山拜祭先人才发现亡母坟墓不见了！广州有兄妹发现母亲的墓穴被人擅自迁走，对方霸去原有墓地使用，法院审讯后，判侵占他人墓地的被告赔2.8万人民币。

《广州日报》报道，近日，广州市白云区人民法院审结一宗先人坟墓被迁移的侵权纠纷。

曾氏兄妹某年到山上祭扫母亲，却发现坟墓已不见踪影，经报警并会同村委会现场勘查，得知原墓址已被张三（化名）亲人的墓地侵占，其母亲的遗骨则被张三擅自迁移至附近他处。

广州有人侵占他人墓地被罚赔2.8万人民币。示意图。北京公墓

曾氏兄妹多次与张三协商沟通将母亲墓地恢复原状，但对方拒不配合，张三辩称「我家原有一座坟墓，与曾氏兄妹母亲坟墓相邻。在修缮我家坟墓的过程中发现旁边的墓地，问询过当地村民无人知晓该墓地所属，所以我自行将该墓地迁移到了另外的地方，迁移时已将骨灰盒妥善移置，并为新址砌砖围护。」

曾氏兄妹遂诉至法院，要求张三支付毁坏墓地经济损失、坟墓重新安置费用和精神损害赔偿金。广州市白云区人民法院经审理后判决：张三赔偿曾氏兄妹经济损失20000元、精神损害赔偿金8000元。