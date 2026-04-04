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AI短片︱ 《纸手机》「最像真人拍摄」 情节催泪获180万赞

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更新时间：09:54 2026-04-04 HKT
发布时间：09:54 2026-04-04 HKT

AI短片《纸手机》全网爆火，没有真人演员参与，全片仅有手绘纸制手机是真实道具，被网友称赞为「最像真人拍摄的AI影片」。5分钟短片仅用3天完成，情节催泪，获得超过180万次点赞。

《纸手机》讲述小男孩到纸扎店，花费15元买纸制手机烧给去世奶奶的故事。仔细看，短片有数处穿帮镜头：纸扎店老板拨打转盘式电话时，手指没按到数字，电话就接通；部分角色的对白对不上嘴型等。但凭借真人感强烈的画面，以及催泪细腻的叙事风格，短片依然打动大批网友。

影片发布后，获得超过180万次点赞、106万次转发、6万多条评论。很多网友表示，难以相信该片由AI制作，「最没人味的AI，制作出了最有人味的短片」。

导演杨选对内媒「新榜」感慨：「去年做片子的时候，能感受到大家更多的是在质疑AI。但从去年底开始，评论区的风向渐渐转变，人们开始讨论一部AI影片的视觉特效、情绪感受，还会敞开心扉讲述与影片相关的个人经历。」

 

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